"Obelga i zniewaga to nie są metody". Ambasador wezwany na konsultacje

Francuskie władze wezwały w sobotę na konsultacje do Paryża swego ambasadora w Turcji po tym, jak turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan powiedział, że prezydent Francji Emmanuel Macron "wymaga leczenia psychiatrycznego". Turecki przywódca w ten sposób komentował stosunek francuskiego prezydenta do muzułmanów.

Pałac Elizejski określił tę wypowiedź jako "nie do przyjęcia". "Obelga i zniewaga to nie są metody" - oświadczyła kancelaria prezydenta Macrona.

"Jaki problem ma Macron z muzułmanami?"

Recep Tayyip Erdogan ostro skrytykował w sobotę stosunek Emmanuela Macrona do muzułmanów i islamu we Francji. "Jaki problem ma ta osoba, Macron, z muzułmanami i islamem? Macron wymaga leczenia psychiatrycznego" - powiedział Erdogan w transmitowanym w telewizji przemówieniu w mieście Kayseri w środkowej Turcji. "Cóż innego można powiedzieć o szefie państwa, który nie rozumie wolności przekonań i który zachowuje się w ten sposób wobec milionów ludzi żyjących w jego kraju i wyznających inną religię?" - dodał.

Projekt ustawy o "walce z separatyzmami" we Francji, wymierzony w radykalny islam, ma zostać przedstawiony na początku grudnia. Ma na celu wzmocnienie świeckości we Francji i utrwalenie zasad republikańskich; zawiera kilka punktów, które mogą wywołać napięcia z Turcją, takich jak wzmocniona kontrola finansowania meczetów czy zakaz szkolenia imamów za granicą - wskazuje AFP.

Długa lista nieporozumień

Poprzednie wezwanie do Paryża "na konsultacje" dotyczyło ambasadora Francji we Włoszech - zauważa AFP. Miało to miejsce w lutym 2019 roku i miało na celu zaprotestowanie przeciwko spotkaniu ówczesnego wicepremiera Włoch i lidera populistycznej, antysystemowej partii Ruch Pięciu Gwiazd Luigiego Di Maio z przedstawicielami oddolnego ruchu "żółtych kamizelek", którzy przez wiele miesięcy protestowali we Francji.