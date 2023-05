Auto zjechało na pobocze i dachowało. Jechało nim 11 osób, jedna nie żyje

czytaj dalej

DNB Bank Polska kieruje do swoich klientów propozycję umorzenia części kapitału pozostałego do spłaty kredytu hipotecznego indeksowanego do euro lub franka szwajcarskiego. Warunkiem jest całkowita spłata zadłużenia lub przynajmniej dokonanie nadpłaty. Właśnie poinformowano o przedłużeniu oferty w tej sprawie, wyjaśniając, że to odpowiedź na duże zainteresowanie klientów. Jednocześnie w innych bankach trwa oferowanie ugód frankowych.