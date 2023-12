Trybunał Konstytucyjny ma zbadać przepisy "antycovidowe" podczas wyborów kopertowych

"W sytuacji, w której data wyborów została ustalona, a okoliczności faktyczne, tj. globalna pandemia COVID-19, uniemożliwiła przeprowadzenie wyborów w sposób tradycyjny, bez narażenia życia i zdrowia obywateli biorących udział w głosowaniu, wydanie poleceń, które w świetle dynamicznych przemian legislacyjnych prawa wyborczego - np. poszerzenia kręgu uprawnionych do głosowania korespondencyjnego o osoby powyżej 60 lat - mają przygotować przeprowadzenie wyborów, prowadzi wprost do możliwości zapewnienia realizacji praw wyborczych obywateli" - podkreślili wnioskodawcy.

Wniosek, który wpłynął do TK 8 grudnia br., otrzymał niedawno sygnaturę i został zarejestrowany. Dotyczy on przepisu z ustaw "antycovidowych" z 2020 r., a następnie wielokrotnie nowelizowanych.

Posłowie zwrócili się do TK o zbadanie konstytucyjności przepisów "antycovidowych"

Przepis, do którego odnosi się wniosek głosi, że "Prezes Rady Ministrów, z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody, po poinformowaniu ministra właściwego do spraw gospodarki może, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, wydawać polecenia obowiązujące inne (...) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz przedsiębiorców".

We wniosku zakwestionowano rozumienie tego przepisu polegające na tym, że miałby on nie odnosić się "do poleceń wydanych w związku z przygotowaniem wyborów w stanie epidemii". "Chodzi o czynności o charakterze organizacyjnym oraz materialno-technicznym związane z przeprowadzeniem wyborów przy wykorzystaniu techniki głosowania korespondencyjnego, lecz niezastrzeżone dla kompetencji innych podmiotów, takie jak polecenie podmiotowi będącemu operatorem wyznaczonym przygotowania struktury organizacyjnej, zapewnienia niezbędnej infrastruktury oraz pozyskania koniecznych zasobów materialnych, kadrowych oraz wydanie polecenia przedsiębiorcy czynności wytworzenia pakietów wyborczych" - wskazano.

Wnioskodawcy: władze publiczne miały obowiązek "prowadzenie proaktywnych działań"

Zdaniem wnioskodawców władze publiczne, w tym premier, miały obowiązek "prowadzenia proaktywnych działań na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby epidemicznej". Tymczasem polecenia szefa rządu w zamyśle miały przyczyniać się "do niegromadzenia się ludzi w większych skupiskach i na malej powierzchni w lokalach wyborczych, co zapobiegłoby większej liczbie zakażeń wirusem SARS-CoV-2 powodujących chorobę COVID-19".

Wprawdzie pierwotny przepis, który jest przedmiotem zaskarżenia, formalnie już nie obowiązuje, to jednak - jak wskazano we wniosku - skoro istnieją w obrocie prawnym decyzje wydane w oparciu o normę prawną wskazaną we wniosku i mogą być one wzruszone, nawet mimo waloru ostateczności, to "wynikająca z uchylonego przepisu norma wciąż obowiązuje w sensie materialnoprawnym, jako że istnieją stany faktyczne, w których znajdzie ona zastosowanie". Ponadto, jak wskazali wnioskodawcy, przepis o analogicznej treści nadal jest w ustawie, choć w innym jej miejscu. Dlatego ten nowy przepis został we wniosku wskazani jako "przedmiot zaskarżenia ewentualnego".