Tomaszów Mazowiecki. Kobieta kupiła wino i namawiała 13-letnie córki picia. Zarzuty

Do dwóch lat więzienia grozi 52-letniej kobiecie z Tomaszowa Mazowieckiego (województwo łódzkie), podejrzanej o kupowanie alkoholu dwóm 13-letnim córkom i namawianie ich do picia. Sprawa wyszła na jaw, gdy policję zaalarmował dorosły syn zatrzymanej.

W sobotę tuż przed północą do dyżurnego tomaszowskiej komendy zadzwonił 22-letni mężczyzna i przekazał, że jego 13-letnia siostra najprawdopodobniej jest pijana. Dziewczynę, według relacji brata, przyprowadziła do domu 52-letnia matka. Na miejsce pojechał radiowóz.

Matka podała alkohol 13-letnim córkom

Funkcjonariusze przyprowadzili drugą nastolatkę do domu i sprawdzili jej trzeźwość. Okazało się, że - podobnie jak siostra - jest pijana. - Wezwano karetkę pogotowia. Ratownicy uznali, że dziewczynki i ich matka nie wymagały hospitalizacji - mówi Grzegorz Stasiak.

Policjanci ustalili, że alkohol nieletnim podała ich matka. - Kobieta kupiła wino i, udostępniając je córkom, nakłoniła je do jego spożycia. Tym samym 52-latka popełniła przestępstwo, co dało podstawy do jej zatrzymania. Nastolatki zostały pod opieką rodziny - dodaje policjant.