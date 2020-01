"Skrzywdzili królową". Ojciec księżnej Meghan zabiera głos

Współczuje królowej

- Myślę, że skrzywdzili królową. Myślę, że skrzywdzili rodzinę królewską - powiedział mieszkający w Meksyku Markle w rozmowie z brytyjską telewizją ITV. - Trochę mi za nich wstyd i współczuję królowej - dodał. - Zerwanie z rodziną królewską spowoduje znacznie więcej problemów - stwierdził Thomas Markle, nazywając decyzję córki i jej męża "zagmatwaną". - Nie sądzę, aby ktokolwiek rozumiał, jak i dlaczego to się stało - to nie ma sensu - dodał.

Możliwe, że Thomas Markle spotka się z córką w sądzie. Gazeta "Mail on Sunday", którą Meghan pozwała za opublikowanie swojego prywatnego listu do ojca, chce użyć jego zeznań . - Jeśli dojdzie do tego, że spotkam ich w sądzie, to dobrze - przynajmniej w końcu ich zobaczę, ale nie chcę się z nimi mierzyć ani walczyć - skomentował ojciec księżnej.