Osiem kompletnych szkieletów półtora metra pod ziemią

W Tarnowie na ulicy Bernardyńskiej w wykopie prowadzonym przez tarnowskie wodociągi miejscowy archeolog Eligiusz Dworaczyński natrafił na osiem kompletnych szkieletów ludzkich. To pozostałości dawnego cmentarza, który znajdował się przy dawnym klasztorze bernardynów.

Archeolog Eligiusz Dworaczyński nadzorował prace prowadzone przy ulicy Bernardyńskiej przez tarnowskiewWodociągi. W rowie o długości około sześciu metrów i szerokości metra natrafił na osiem dobrze zachowanych szkieletów ludzkich. Znajdowały się w sąsiedztwie kamienicy przy Bernardyńskiej 24, która dziś pełni funkcję magistratu. Przed zaborem austriackim funkcjonował tam kościół, który należał do klasztoru bernardynów.

To nie pierwsze takie znalezisko. Na kilkadziesiąt ludzkich szkieletów tarnowski archeolog natrafił już dwa lata temu, gdy podobne prace prowadził po północnej stronie dawnego kościoła przy Bernardyńskiej 24.

Do XVIII wieku był tam cmentarz

Teren przy dawnym kościele bernardynów służył jako cmentarz aż do początku XVIII wieku, gdy Austriacy, ze względów sanitarnych, zdecydowali o pochówkach na wydzielonych cmentarzach i zakazali chowania przy kościołach. - Resztki szkieletów i szkielety, na które natrafiliśmy przy Bernardyńskiej 24 mogą pochodzić od końca XIV wieku aż do pierwszej ćwierci XVIII wieku, gdy zaprzestano chowania wokół kościołów, a co wcześniej było powszechne - powiedział Eligiusz Dworaczyński.