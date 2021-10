Minister obrony Tajwanu o możliwej konfrontacji z Chinami

czytaj dalej

Premier Mateusz Morawiecki mówił dziś w Sejmie, że "nie ma czegoś takiego jak polexit" i że jest to "kolejne wielkie kłamstwo Tuska". Słowa szefa rządu wywołały burzliwą dyskusję. Borys Budka z PO nazwał premiera "hipokrytą, jakiego nie było w historii polskiego parlamentaryzmu". Z kolei szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski chciał odśpiewać hymn Unii Europejskiej, na co nie zgodziła się marszałek Elżbieta Witek. - To jest sala plenarna, chce pan śpiewać, to na salę koncertową - próbowała dyscyplinować posła.