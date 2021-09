Tajlandia luzuje obostrzenia związane z koronawirusem: zaszczepieni bez kwarantanny

Jak zapowiedział w piątek rzecznik rządu Tanakorn Wangboonkongchana, w kolejnych tygodniach ma do nich dołączyć 21 kolejnych prowincji i regionów. We wszystkich przyspieszany jest obecnie program szczepień przeciwko koronawirusowi i planowane kampanie promocyjne adresowane do zagranicznych gości. Jak zaznaczył Tanakorn, to druga faza planowanego rozluźniania epidemicznych restrykcji, która ma pomóc miejscowej gospodarce.