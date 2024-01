Burmistrz uniewinniony od zarzutu przyjęcia łapówek. Siedział w areszcie dziewięć miesięcy

czytaj dalej

Marcin Wiącek przedstawił w Sejmie informację o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2022. - Mamy w tej chwili do czynienia z chaosem prawnym. Jest to oczywiste zagrożenie dla wolności i praw człowieka - podkreślił. Wcześniej Sejm powołał członków komisji do sprawy Pegasusa, zaś wiceszef MON Cezary Tomczyk odpowiadał na pytania o koszty i działania podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza. W parlamencie omawiana była kwestia wydatków z Funduszu Sprawiedliwości w czasach Zbigniewa Ziobry na stanowisku ministra. Na początku obrad ślubowanie złożyła posłanka Magdalena Łośko z Koalicji Obywatelskiej, która zastąpiła w tej kadencji Krzysztofa Brejzę. W tvn24.pl relacjonujemy polityczny piątek.