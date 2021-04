Prezes Fundacji na rzecz Praw Ucznia apeluje do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka o podjęcie bardzo pilnych działań w zakresie wprowadzenia opieki psychologicznej do szkół dla dzieci i młodzieży. "Zapowiadała to jeszcze pani minister Zalewska w 2018 roku" – zwraca uwagę Mikołaj Wolanin.

"Być może nie uda się, by w każdej placówce psycholog czy psycholożka byli zatrudnieni na cały etat, ale już jego połowa z pewnością sprawi, że osoby uczęszczające do konkretnej szkoły będą mogły poradzić się osoby kompetentnej i uzyskać pomoc pierwszego kontaktu polegającą bardziej na doradztwie, poradzie czy wskazaniu miejsca, gdzie dana osoba z danym kłopotem powinna się udać" - pisze prezes Fundacji na rzecz Praw Ucznia i tegoroczny maturzysta Mikołaj Wolanin w piśmie, które organizacja skierowała w czwartek do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

"Z fachowej opieki nie może korzystać niemal połowa polskich uczniów i uczennic"

Wolanin zaapelował do szefa resortu nauki o podjęcie bardzo pilnych działań w zakresie wprowadzenia opieki psychologicznej do wszystkich polskich szkół dla dzieci i młodzieży. Przypomniał, że rząd Zjednoczonej Prawicy chciał, by w każdej szkole byli i psycholog, i pedagog. "Zapowiadała to jeszcze pani minister Zalewska w 2018 roku. Niestety wtedy nie udało się tej innowacji wprowadzić. Dziś jednak przychodzi na to najwyższy czas. (...) Niech nigdy więcej żaden nastolatek nie targa się na swoje życie!" - czytamy w liście.

Wolanin wskazuje, by wprowadzić konieczne zmiany do polskiego systemu oświaty, w tym poprzez zobligowanie wszystkich szkół do zatrudnienia w swoich murach psychologa bądź psycholożki, zwiększając na ten cel wymiar subwencji oświatowej. Kierowana przez niego organizacja przygotował niezbędną nowelizację w tym zakresie. Prezes fundacji podkreślił, że — zgodnie z danymi z Systemu Informacji Oświatowej — w 2019 roku osób zatrudnionych w oświacie na stanowisku psychologa było 10 874 osób.

"Szkół dla dzieci i młodzieży jest natomiast ponad 20 000. To oznacza, że z fachowej opieki pierwszego kontaktu (tego dostępnego w szkole, a nie na zewnątrz, gdzie mierzymy się z dużymi kolejkami i odległymi terminami wizyt) nie może korzystać niemal połowa polskich uczniów i uczennic" - napisał.

Zaznaczył, że obecnie - w okresie pandemii - opieka psychologiczna "jest bardziej niż potrzebna." "Od ponad roku zmagamy się bowiem z zatraceniem kontaktów społecznych, pozostawaniem w domach oraz nauką zdalną, co jeszcze bardziej sprzyja rozwijaniu się wszelkich kłopotów ze zdrowiem psychicznym u uczniów i uczennic" - podkreślił.

Fundacja uczniowska apeluje o wprowadzenie opieki psychologicznej w każdej szkole TVN24

"Dziś jest czas na zdecydowane i bardzo pilne działania"

Wolanin kierując słowa do ministra Przemysława Czarnka napisał, że nie ma czasu na przeprowadzanie badań potrzeb na losowej grupie osób uczących się i dopiero potem wprowadzanie konkretnych rozwiązań ani na prowadzenie długo trwającej, ze swojej specyfiki, ani na prowadzenie zbiórki 100 000 podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, która umożliwiłaby wprowadzenie psychologów do każdej szkoły.

"Dziś jest czas na zdecydowane i bardzo pilne działania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci oraz młodzieży. Wszyscy przecież chcielibyśmy, by Polska nie była krajem przegrywającym z depresją i innymi chorobami psychicznymi, lecz państwem, które kompleksowo troszczy się o zdrowie psychiczne swoich obywateli, w szczególności tych najmłodszych" - zauważył Wolanin.

Minister mówi o programie wsparcia psychologicznego

W połowie marca minister Przemysław Czarnek ogłosił, że kierowany przez niego resort przeznaczy w tym roku na program wsparcia psychologicznego dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców 15 milionów złotych.

Minister zapowiedział ponad 100 tysięcy godzin na pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży biorących udział w programie i 10 tysięcy godzin szkoleń dla nauczycieli. Zapowiedział też badania diagnostyczne, pomoc dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli. Poinformował wówczas, że program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów i nauczycieli będzie się składał z trzech etapów.

Minister Czarnek zapowiada wsparcie psychologiczne dla uczniów

- Etap pierwszy to diagnoza problemów uczniów i podział na grupy o różnym nasileniu problemów, bieżące wsparcie uczniów w odbudowaniu relacji rówieśniczych. W etapie drugim nastąpi opracowanie modelu wsparcia, a także przeprowadzone zostaną szkolenia nauczycieli i specjalistów. Odbędą się też konsultacje z rodzicami. W etapie trzecim będzie dojdzie pomoc specjalistyczna – podał.

Autor:asty/adso