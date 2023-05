Sześć rzeczy, które warto wiedzieć 8 maja: polski samolot "przechwycony" przez Rosjan, Raków mistrzem, Polacy rządzili w Wings for Life

czytaj dalej

To jest klasyczne zagranie PiS-u. Przecież sami zmienili zasady obowiązujące w trybunale i teraz jest tego odkręcanie - mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24 doktor Anna Materska-Sosnowska, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Odnosiła się do proponowanych przez PiS zmianach w działaniu Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem profesora Radosława Markowskiego z Uniwersytetu SWPS takie działanie to jest "robienie pod siebie reguł gry".