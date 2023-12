Sześć rzeczy, które warto wiedzieć 21 grudnia

czytaj dalej

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaczepili na korytarzu w gmachu parlamentu wiceszefową Komisji Europejskiej Verę Jourovą. Wręczyli jej pismo dotyczące sytuacji w mediach publicznych. - Na pani oczach dzieje się coś wyjątkowo złego, co w krajach demokratycznych Unii Europejskiej nigdy nie było - powiedziała była marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Jourova podkreśliła, że Komisja Europejska zawsze stoi na stanowisku, że media publiczne powinny dobrze funkcjonować we wszystkich krajach w sposób niezależny i transparentny, a każdy kraj powinien im zapewnić do tego przestrzeń.