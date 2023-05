Sześć rzeczy, które warto wiedzieć 1 maja: pożar na Krymie "wywołał panikę", zabici po wybuchu gazu w Indiach, życiowy wynik Świątek w Madrycie

Pożar bazy paliw w Sewastopolu "wywołał panikę" na anektowanym przez Rosję Krymie - podał w niedzielę sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Paliwo z tej bazy wykorzystywała rosyjska Flota Czarnomorska. Po wycieku gazu w miejscowości Ludhijana w stanie Pendżab na północy Indii zmarło jedenaście osób, a kolejne cztery zostały hospitalizowane. Nie podano jak dotąd, jaki gaz doprowadził do zatrucia ofiar. Iga Świątek osiągnęła najlepszy w karierze wynik w turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Madrycie, awansując do 1/8 finału. Z imprezą pożegnał się Hubert Hurkacz. Oto najważniejsze wydarzenia.

1. Pożar w Sewastopolu "wywołał panikę" na Krymie

Sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał w niedzielnym komunikacie, że sobotni pożar bazy paliw w Sewastopolu "wywołał panikę" na anektowanym przez Rosję Krymie. Paliwo z tej bazy wykorzystywała rosyjska Flota Czarnomorska. Jak oznajmiła rzeczniczka dowództwa operacyjnego Południe Natalia Humeniuk, niszczenie logistyki rosyjskiej armii jest "częścią przygotowań do ukraińskiej kontrofensywy". Dodała, że pożar spowodował duże zaniepokojenie wśród mieszkańców Krymu, którzy wyjeżdżają z półwyspu "wszystkimi możliwymi szlakami".

"W tymczasowo okupowanym Sewastopolu jest niespokojnie" - ocenił w porannym niedzielnym komunikacie sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W wyniku sobotniego pożaru, który wybuchł w bazie paliw, zniszczonych zostało około 10 zbiorników z produktami naftowymi o łącznej pojemności około 40 tysięcy ton.

Baza paliw, w której wybuchł pożar, dostarczała paliwa okrętom rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, które przeprowadzały ataki rakietowe na ukraińskie miasta - wskazano. "Ofiarami rosyjskich terrorystów padali cywile i cywilne obiekty. Jednocześnie według posiadanych informacji w wyniku pożaru w bazie paliw nie ma poszkodowanych" - napisał sztab sił zbrojnych Ukrainy.

Słup gęstego dymu nad zaanektowanym Krymem Reuters

2. Wyciek gazu w Pendżabie

Po wycieku gazu w miejscowości Ludhijana w stanie Pendżab na północy Indii zmarło jedenaście osób, a kolejne cztery zostały hospitalizowane. Przedstawiciel władz stanowych poinformował - bez podania bliższych szczegółów - że wyciek pochodzi z pobliskiej fabryki. Nie podano jak dotąd, jaki gaz doprowadził do zatrucia ofiar.

Na materiale wideo, udostępnionym przez indyjską agencję ANI, widać pracujący na miejscu zespół do spraw katastrof oraz policjantów w maskach na twarzy, którzy patrolują okolice i odsuwają miejscową ludność od otoczonego kordonem obszaru. Wśród jedenastu ofiar śmiertelnych jest dwóch chłopców w wieku 10 i 13 lat.

Wyciek gazu w Pendżabie Reuters

3. Świątek z najlepszym wynikiem, Hurkacz odpadł w Madrycie

Iga Świątek pewnie awansowała do czwartej rundy turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Madrycie. Liderka światowego rankingu pokonała w niedzielę Amerykankę Bernardę Perę (28.) 6:3, 6:2. Jej kolejną rywalką będzie Jekatierina Aleksandrowa (Rosja, 16.). 21-latka nigdy wcześniej nie dotarła do 1/8 finału tej imprezy. Gra w niej jednak dopiero po raz drugi i tym razem jest zdecydowaną faworytką do końcowego triumfu.

Hubert Hurkacz wyszedł na madrycki kort nieco później i tak dobrze jak młodsza koleżanka się nie zaprezentował. Przegrał z Chorwatem Borną Coriciem 6:7(3), 3:6. Był to czwarty mecz wrocławianina z tym niżej notowanym rywalem i już trzecia porażka.

Iga Świątek ma powody do zadowolenia Getty Images

4. Papież Franciszek o Ukrainie

Papież Franciszek powiedział dziennikarzom, że jest gotów zrobić wszystko, co możliwe w sprawie pokoju w Ukrainie. Dodał, że toczy się obecnie misja w tej sprawie, jednak nie podał więcej informacji.

Franciszek rozmawiał z dziennikarzami na pokładzie samolotu, podczas lotu z Budapesztu do Rzymu. Zapewnił, że gotów jest zrobić wszystko, co możliwe w sprawie pokoju w Ukrainie. Następnie dodał, że toczy się obecnie misja w tej sprawie, ale jej szczegóły nie zostały jeszcze upublicznione. - Kiedy stanie się to publiczne, ujawnię to - dodał.

ZOBACZ TEŻ: Papież o tajemniczej misji w sprawie Ukrainy

Papież Franciszek w Budapeszcie PAP/EPA/Szilard Koszticsak

5. Erdogan o zabiciu przywódcy IS

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan poinformował w niedzielę, że tureckie służby zabiły w sobotę przywódcę Państwa Islamskiego (IS) Abu al-Husseina al-Husseini al-Kurajsziego - podał Reuters.

- Ten osobnik został zneutralizowany w ramach operacji przeprowadzonej wczoraj przez turecką narodową organizację wywiadowczą w Syrii - powiedział Erdogan w wywiadzie dla nadawcy TRT Turk.Turecki prezydent wyjaśnił, że służby wywiadu śledziły lidera IS od dłuższego czasu. Operacja miała miejsce w Dżindajris, mieście na północy Syrii, około 7 kilometrów od granicy z Turcją.

Autor:pqv

Źródło: tvn24.p, PAP, Reuters