Szef unijnej dyplomacji: powinniśmy działać, a nie wyrażać zaniepokojenie

- Europa powinna pobudzić w sobie apetyt na władzę, chęć do działania, do prawdziwego działania, a nie do komentowania i mówienia codziennie, że jesteśmy zaniepokojeni - powiedział w niedzielę na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Ocenił, że rządy krajów członkowskich Unii Europejskiej muszą być chętne, by interweniować w sytuacji kryzysów międzynarodowych.