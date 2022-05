Rau o warunkach podjęcia współpracy gospodarczej z Iranem

Jak tylko dojdzie do szczęśliwej konkluzji negocjacji dotyczących porozumienia nuklearnego z Wiednia, podejmiemy szeroko zakrojoną współpracę gospodarczą z Iranem - powiedział w Teheranie minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Iran od jedenastu miesięcy prowadzi rozmowy w Wiedniu z Francją, Wielką Brytanią, Niemcami, Chinami i Rosją na temat swego programu nuklearnego.

Irański minister zapewnił, że jego kraj jest przeciwny wszelkim aktom agresji i chce, aby doszło do zawieszenia broni.

"Obie strony zainteresowane współpracą"

Polski minister podkreślił, że rozmowa była okazją do przeanalizowania także stanowisk zasadniczych dla pokoju na świecie, architektury bezpieczeństwa i zmieniającej się kondycji gospodarczej - nie tylko w Europie - która jest wynikiem rosyjskiej agresji na Ukrainę.

- Ustaliliśmy, że jak tylko dojdzie do szczęśliwej konkluzji negocjacji mających na celu porozumienie nuklearne z Wiednia, podejmiemy szeroko zakrojoną współpracę gospodarczą, dlatego, że zdajemy sobie sprawę z jej potencjału - oświadczył Rau.

Podkreślał, że Polska i Iran uważają, że są obszary, gdzie ta współpraca będzie owocna. - My w Polsce także myślimy o tych samych obszarach i uznajemy, że politycy powinni tworzyć tylko dobry klimat do wzajemnej współpracy firm - czy to prywatnych, czy także tych z udziałem kapitału państwowego - zaznaczył. Zapewnił, że obie strony są zainteresowane taką współpracą.