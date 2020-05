Szef amerykańskiej dyplomacji z nadzwyczajną wizytą w Jerozolimie

"Dobrze znów być w Izraelu"

Według agencji AP głównym tematem rozmów były izraelskie i amerykańskie plany dotyczące regionu: przygotowywana przez Netanjahu formalna aneksja terenów na Zachodnim Brzegu Jordanu oraz plan pokojowy administracji Donalda Trumpa. Oba zostały odrzucone przez palestyńskich przywódców, którzy argumentowali, że mogą one na lata zaprzepaścić szanse na pokój. - Nadal potrzeba wiele pracy i musimy działać w tym kierunku - oznajmił Pompeo w Jerozolimie, odnosząc się do planu pokojowego.

Do wizyty sekretarza stanu USA doszło dzień po tym, jak podczas operacji nieopodal miasta Dżanin w północnej części Zachodniego Brzegu zginął izraelski żołnierz uderzony kamieniem przez jednego z mieszkańców. Pompeo złożył kondolencje z powodu śmierci żołnierza i podkreślił, że "Izrael ma prawo do obrony, a Ameryka będzie go w tym konsekwentnie wspierać".

Krytyka Chin i Iranu

Starcia na Zachodnim Brzegu

Wkrótce po przybyciu do Izraela Mike'a Pompeo na południu Zachodniego Brzegu Jordanu armia izraelska zabiła nastoletniego Palestyńczyka. 15-latek zginął od strzału w głowę w obozie dla uchodźców Al-Fawar niedaleko Hebronu - powiedział rzecznik palestyńskiego resortu zdrowia. Czterech innych Palestyńczyków zostało rannych w starciach. Według mieszkańców żołnierze weszli do obozu przed świtem, żeby przeprowadzić aresztowania, co doprowadziło do starć.