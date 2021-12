Kijów i Moskwa przedstawiają oczekiwania przed rozmową Bidena z Putinem

- Nie oczekiwałbym przełomów - powiedział Dmytro Kułeba w telewizji ICTV. Według szefa ukraińskiej dyplomacji Putin usłyszy "bardzo jasne sygnały" od Bidena w sprawie tego, co zrobią (zachodni) partnerzy Ukrainy w przypadku wojskowej operacji rosyjskiej wobec Ukrainy. - I będą to przekonujące rzeczy - dodał minister.

Za pośrednictwem wideołącza

Biden nie przyjmie rosyjskich "czerwonych linii"

Groźba sankcji

Według "New York Times" i Foreign Policy wśród możliwych sankcji rozważane jest odcięcie Rosji od międzynarodowego systemu bankowego SWIFT oraz inne restrykcje, które w dotkliwy sposób mogłyby zaszkodzić systemowi finansowemu Rosji. "NYT" donosi, że trwają też wysiłki wysłania Ukrainie dodatkowego uzbrojenia, w tym pocisków przeciwpancernych Javelin, jednak mają one zostać umieszczone poza Ukrainą, by nie dawać Rosji pretekstu do inwazji.