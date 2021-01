"Tak bardzo się cieszymy i dziękujemy". Kolejne osoby w grupie z pierwszeństwem szczepień

Rodzice wcześniaków hospitalizowanych na Oddziałach Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka zostają włączeni do grupy zero szczepień na koronawirusa - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. To odpowiedź na apel Fundacji Koalicja dla Wcześniaka. "Priorytet w dostępie do szczepień musi wynikać ze szczególnego ryzyka i potrzeby a nie znajomości lub statusu publicznego" - napisał szef resortu zdrowia.

Akcja szczepień przeciw COVID-19 ruszyła w Polsce w niedzielę 27 grudnia. W pierwszej kolejności szczepione są osoby z tak zwanej grupy zero, czyli między innymi personel medyczny i pracownicy podmiotów leczniczych. Jako kolejne preparat przyjmą osoby z "grupy pierwszej", w której znaleźli się między innymi pensjonariusze domów pomocy społecznej i osoby powyżej 60. roku życia.

"Wskazana grupa zostaje włączona do szczepień"

W niedzielę fundacja opublikowała na swoim profilu na Twitterze odpowiedź, jaką w tej sprawie otrzymała od ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

"W odpowiedzi na apel Fundacji Koalicja dla Wcześniaka z 29 grudnia 2020 r., w którym uzasadnia Pani prośbę o dodanie rodziców wcześniaków hospitalizowanych na Oddziałach Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka do tzw. grupy '0' do szczepień przeciwko Covid-19, uprzejmie informuję, że wskazana grupa zostaje włączona do szczepień" - napisał szef resortu zdrowia.

"Jednocześnie informuję, że rodzice wcześniaków hospitalizowanych na Oddziałach Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka powinni być zaszczepieni w danym szpitalu (wystawienie e-skierowań w szpitalu) lub zgłoszeni do szczepienia w innym podmiocie przez szpital, zgodnie z przyjętą procedurą zgłaszania pracowników sektora ochrony zdrowia, którzy nie mają bezpośredniego udziału w realizacji świadczeń opieki zdrowotnej (nie wykonują zawodów medycznych)" - napisał dalej Adam Niedzielski.

"Rodzice wcześniaków zostają włączeni do szczepień na etapie 0, żeby bez przeszkód mogli odwiedzać swoje dzieci w szpitalach. Priorytet w dostępie do szczepień musi wynikać ze szczególnego ryzyka i potrzeby a nie znajomości lub statusu publicznego" - napisał minister Niedzielski, przedstawiając swoją decyzję w sprawie włączenia rodziców wcześniaków do grupy zero.

Twitter/@a_niedzielski

"To oznacza koniec separacji!"

"Panie Ministrze, tak bardzo się cieszymy i dziękujemy za włączenie rodziców hospitalizowanych wcześniaków do grupy 0, to oznacza koniec separacji! Dziękujemy z całego serca!!!!!" - napisała Fundacja Koalicja dla Wcześniaka w komentarzu do decyzji Niedzielskiego.

Twitter/@wczesniaka

Wykorzystanie szczepionek w okresie świąteczno-noworocznym

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przypomniała, jak należy wykorzystywać możliwość szczepienia się w okresie świąteczno-noworocznym, aby uczynić to w sposób jak najbardziej efektywny.

"Odpowiadając na apel Naczelnej Izby Lekarskiej o jak najefektywniejsze wykorzystanie szczepionek dostarczonych do szpitali w okresie świąteczno-noworocznym, do 6 stycznia, oprócz szczepienia pracowników szpitali, dopuszczalne jest także szczepienie członków ich rodzin oraz pacjentów, którzy w tym czasie przebywają w szpitalu, a których stan zdrowia na to pozwala" - przypomina NFZ.

Narodowy Fundusz Zdrowia zwraca uwagę w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej, że "dzięki tej możliwości szpitale węzłowe maksymalnie wykorzystają dawki szczepionki, które mogłyby nie być podane zgłoszonym do szczepień medykom i personelowi niemedycznemu, ze względu na nieobecność w czasie świąt i w okresie noworocznym".

"Przypominamy, że szczepionki trafiają do szpitali w partiach zawierających wielodawkowe fiolki. Fiolki muszą być użyte w krótkim czasie po ich dostarczeniu, dlatego podanie szczepionek rodzinom medyków i pacjentom pozwoli na ich maksymalne wykorzystanie" - czytamy.

"Szczepienia przeciw COVID-19 są wykonywane dla osób z danego etapu. Aktualnie wyszczepiane są osoby z grupy "0", czyli m.in. personel medyczny. Szczepienia mogą być realizowane dla innych osób TYLKO I WYŁĄCZNIE w przypadku ryzyka zmarnowania szczepionki poprzez brak stawiennictwa osób uprawnionych. NFZ zażąda pilnych wyjaśnień od podmiotów, w których pojawiły się uzasadnione wątpliwości co do złamania tych zasad" - przypomina Narodowy Fundusz Zdrowia.

Etapy szczepień przeciw COVID-19 Maciej Zieliński/PAP

Autor:mjz//now

Źródło: TVN24