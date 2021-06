Prawie 12,7 miliona zaszczepionych, blisko 5 milionów pobranych certyfikatów

Do Polski w poniedziałek dotarło 2,6 miliona dawek szczepionek Pfizer/BioNTech i milion dawek firmy AstraZeneca – poinformował prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. - Czekamy na szczepionki Moderny. Dotrą prawdopodobnie w nocy, albo jutro. W drugiej połowie tygodnia ma być też dostawa szczepionek Jannsena - powiedział szef RARS.

"Łącznie do Polski dostarczono do tej pory 33 013 670 dawek szczepionki. Z kolei do punktów szczepień trafiło 29 392 120 dawek" - podano na rządowych stronach. Od 27 grudnia, gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 25 956 dawek. Zgłoszono 12 175 niepożądanych odczynów poszczepiennych.