320 tysięcy szczepionek przeciw COVID-19 od firm Pfizer i BioNTech ma dotrzeć do Polski w poniedziałek - przekazał prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Dodał, że w tym tygodniu do punktów szczepień trafi 308 tysięcy szczepionek na drugie dawki oraz około 180 tysięcy na pierwsze dawki.

- W poniedziałek rano planowana jest dostawa 320 tysięcy szczepionek przeciw COVID-19 od firm Pfizer i BioNTech. W niedzielę trafiło do nas 42 tysiące szczepionek od firmy Moderna - przekazał prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Dodał, że ze względu na ograniczenia i opóźnienia w dostawach w tym tygodniu nastąpi zmiana, jeśli chodzi o rozdysponowanie szczepionek do punktów szczepień. - Dawki na drugie szczepienie to nasz priorytet. Dlatego cześć dostaw z poniedziałku przenieśliśmy na wtorek, tak żeby mieć pewność, że transport od Pfizera dojedzie - wskazał.