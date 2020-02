Busem jechał po torach, kierowca trafił do aresztu. Nagranie z kamery w pociągu

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w Szczecinie Dąbiu. Przed stacją kolejową funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei zauważyli busa, który jechał po torze kolejowym. W tym czasie do stacji zbliżał się pociąg. Kamera umieszczona w lokomotywie nagrała całe zdarzenie.

Do zdarzenia doszło około 22:40 27 stycznia w Szczecinie. Kierujący fiatem ducato jechał po torowisku, gdy zauważyli go funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei. Natychmiast latarkami zaczęli dawać znak maszyniście nadjeżdżającego pociągu, by się zatrzymał.