Na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie pojawił się wieniec nawiązujący do sytuacji migrantów na granicy polsko-białoruskiej. "Człowiek zmarł z zimna, głodu, pobicia na granicy białorusko-polskiej" - napisano na klepsydrze.

Wieniec został ustawiony pod Krzyżem Żelaznym, znajdującym się przy jednym z wejść na cmentarz. Co roku w uroczystość Wszystkich Świetnych palą się tam setki zniczy. Dołączona do niego tabliczka z napisem "Człowiek zmarł z zimna, głodu, pobicia na granicy białorusko-polskiej" odnosi się do kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, gdzie trwa stan wyjątkowy, a migranci próbujący przedostać się na terytorium Polski z Białorusi są często zawracani przez Straż Graniczną i przepychani z powrotem przez granicę w ramach tak zwanej procedury push-back.