Nie żyje wieloletni szef syryjskiej dyplomacji

Wieloletni minister spraw zagranicznych Syrii, 79-letni Walid el-Mualim, nie żyje. Mualim był zagorzałym obrońcą krwawego tłumienia pokojowych protestów przez reżim prezydenta Baszara el-Asada, co doprowadziło do trwającej od lat wojny domowej.

Rok po studiach ekonomicznych na Uniwersytecie w Kairze, które skończył w 1963 roku, zaczął pracować w syryjskim MSZ i piął się po szczeblach dyplomatycznej kariery na misjach w Tanzanii, Arabii Saudyjskiej, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. W 1975 r. przeniósł się do Rumunii, gdzie przez pięć lat był ambasadorem. Następnie wrócił do Damaszku, gdzie kierował biurem dokumentacji resortu do 1984 r., kiedy to objął stanowisko szefa gabinetu ministra spraw zagranicznych.