Sprzedają tereny stoczni, 200 osób może stracić pracę. "To żenada, zwalniają nas w dobie pandemii"

Przed stocznią Gryfia w Świnoujściu w piątek protestowali jej pracownicy, którzy twierdzą, że w środku pandemii COVID-19 zostaną bez pracy. Władze stoczni należącej do Skarbu Państwa bronią się, że sprzedają jedynie nieruchomości, a pracownikom proponują, by dojeżdżali do pracy do odległego o ponad 100 kilometrów Szczecina.