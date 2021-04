"Składając hołd, dziękujmy za tę wielką ofiarę i służbę". Biało-czerwona flaga opuszczona do połowy masztu

7 kwietnia obchodzony jest Dzień Pracownika Służby Zdrowia, a także Światowy Dzień Zdrowia. Z tej okazji po południu prezydent Andrzej Duda na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego wziął udział w uroczystości, podczas której upamiętnieni zostali pracownicy służby zdrowia, którzy zginęli w walce z pandemią COVID-19. Przed pałacem opuszczona została do połowy masztu biało-czerwona flaga.

- Opuszczając tę flagę przed Pałacem Prezydenckim do połowy masztu, dziś oddajemy hołd przede wszystkim pracownikom służby zdrowia, polskiej, naszej służby zdrowia, którzy oddali życie w walce z koronawirusem - mówił Andrzej Duda.

- Nasze straty, nasze jako narodu, jako społeczeństwa, jako naszej służby zdrowia, to 339 pracowników polskiej służby zdrowia. To 138 lekarzy, kobiet i mężczyzn, 138 pielęgniarek i pielęgniarzy, to 19 położnych, 19 ratowników medycznych, 19 dentystów, 12 farmaceutów i kilkunastu pracowników innych zawodów zwianych z ochroną zdrowia, w tym felczerów, diagnostów laboratoryjnych. Tych, który w walce z koronawirusem pełnili swoją służbę i w tej służbie, możemy śmiało powiedzieć, oddali życie - kontynuował.