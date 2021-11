Cichanouska w Parlamencie Europejskim apeluje o bardziej zdecydowane działania wobec Mińska

Białoruska opozycjonistka Swiatłana Cichanouska w czasie wystąpienia w Parlamencie Europejskim zaapelowała o solidarność i o to, by Europa nie zapominała o białoruskich więźniach politycznych i ich rodzinach. - Nie pozwólcie, aby reżim manipulował kryzysem migracyjnym po to, by ukryć tragiczne fakty dotyczące praw człowieka - dodała.