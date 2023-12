Pożar w wigilijny wieczór, nie żyje mężczyzna

czytaj dalej

W słowackiej Żylinie został zatrzymany mężczyzna, który groził, że zrobi "to, co się stało w Pradze", gdzie jeden ze studentów w ostatni czwartek otworzył ogień na uczelni zabijając 14 osób - poinformowała lokalna policja. Portal BBC opisuje także serię incydentów w Czechach, do jakich doszło po tragicznych wydarzeniach na uniwersytecie w stolicy kraju.