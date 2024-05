Przerzut migrantów, 36 podejrzanych, setki milionów dolarów i konta powiązane z terrorystami

Straż Graniczna poinformowała o rozbiciu międzynarodowej grupy przestępczej, zajmującej się organizowaniem przerzutu ludzi z Syrii, Jemenu i Iraku do Białorusi, a potem do Polski. Członkowie gangu mogli zarobić setki milionów dolarów, a 30 milionów miało dotyczyć transferów powiązanych z kontami zbrojnego skrzydła Hezbollalhu i palestyńskiego Dżihadu,

Zatrzymany Syryjczyk, przedstawiający się jako Abu Noh, miał być odpowiedzialny za organizowanie miejsca przekroczenia granicy, wynajem kurierów do transportu cudzoziemców do Niemiec oraz płatności. Wraz z Mohammedem A. ps. Abu Josef miał być głową szajki przemytników.

Mieli przerzucić 3,5 tysiąca osób, m.in. z Syrii, Jemenu i Iraku

Jak ustalili śledczy, od marca 2021 r. do listopada 2023 r. grupa przestępcza przerzuciła 3,5 tys. osób, m.in. z Syrii, Jemenu i Iraku do Białorusi. Cudzoziemcy trafiali następnie do Polski i dalej do państw Europy Zachodniej.