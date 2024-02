Naukowcy odnaleźli kolejne szczątki na terenie byłego niemieckiego obozu jenieckiego

czytaj dalej

To był ważny dowód - podkreślał Piotr Świerczek z "Czarno na białym", komentując to, co podkomisja smoleńska zrobiła z przekazanymi jej przez prokuraturę częściami Tupolewa, który rozbił się pod Smoleńskiem. Kilka zostało zniszczonych w toku badań, a resztę zgubiono. - Część przez jednego z członków podkomisji została pocięta metalową piłką, bo wymyślił sobie, że będzie je badał - przekazał Świerczek, dodając, że to jego nieoficjalne informacje. - Wtedy stały się mniejsze, a w konsekwencji zgubione - wyjaśniał.