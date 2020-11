Odpowiedzialność i rozliczalność, także w Kościele, musi być proporcjonalna do realnie piastowanej funkcji. Powiedziałbym, że pod tym względem obecny kardynał rozliczany jest właściwie, czyli proporcjonalnie do pozycji, jaką realnie w Kościele piastował od końca lat 90. - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 redaktor naczelny kwartalnika "Więź" Zbigniew Nosowski. Jak mówił, "wtedy de facto kardynał Dziwisz stał się wicepapieżem". Publicysta "Tygodnika Powszechnego" Wojciech Bonowicz zwracał uwagę na postawę kardynała wobec Janusza Szymika, ofiary jednego z księży. - Czasami sobie myślę, jak zbudowany jest taki biskup, z czego zbudowane jest jego wnętrze - mówił.

Marcin Gutowski, dziennikarz "Czarno na białym" TVN24 pokazał w swoim reportażu "Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza" nieznane oblicze kardynała Stanisława Dziwisza. Jawi się w nim on jako potężny hierarcha, szara eminencja, która potrafi zadbać o - specyficznie rozumiany - interes Kościoła. Także wtedy, gdy chodzi o sprawy dotyczące ofiar pedofilii. "Kwestiami poruszanymi w reportażu 'Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza' powinna zająć się niezależna komisja" - napisał w oświadczeniu kardynał Stanisław Dziwisz. Zadeklarował, że jest gotów "do pełnej współpracy z taką komisją".

"Wtedy de facto kardynał Dziwisz stał się wicepapieżem"

- Generalnie odpowiedzialność i rozliczalność, także w Kościele, musi być proporcjonalna do realnie piastowanej funkcji. Powiedziałbym, że pod tym względem obecny kardynał rozliczany jest właściwie, czyli proporcjonalnie do pozycji, jaką realnie w Kościele piastował od końca lat 90. - mówił Nosowski. Wskazywał na rolę, jaką kardynał Dziwisz odgrywał w Watykanie pod koniec pontyfikatu Jana Pawła II, kiedy ten stopniowo coraz bardziej podupadał na zdrowiu. - Wtedy de facto kardynał Dziwisz stał się wicepapieżem - ocenił. - Formalnie pozostawał, i do tej pory to podkreśla, sekretarzem papieskim, ale w 1998 został biskupem (...), a w 2003 arcybiskupem, czyli wyraźnie był już szykowany na stolicę biskupią w Krakowie - przypominał. - Ale najważniejsze, że w tym trudnym czasie był traktowany w Watykanie jako wicepapież przez innych. Bo jeśli się miało z nim dobre kontakty, to można było dojść do papieża, omijając drogę służbową, prowadzącą przez kurie i dykasterie - zwracał uwagę Nosowski. - I wielu z tego korzystało - dodał.