Sąd zwrócił certyfikaty dostępu do tajemnic państwowych byłemu szefowi CEK NATO

Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił certyfikaty gwarantujące dostęp do tajemnic państwowych pułkownikowi Krzysztofowi Duszy, byłemu szefowi Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. Sąd uznał, że nie było podstaw, by w imieniu premiera odebrał mu je minister koordynator Mariusz Kamiński.

Wyrok sądu wiąże się z głośnym wejściem do Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO, do którego doszło w nocy z 17 na 18 grudnia 2015 roku. Operacją dowodził Bartłomiej Misiewicz, ówczesny rzecznik prasowy ministra obrony Antoniego Macierewicza, mianowany na krótko pełnomocnikiem ministra obrony narodowej ds. utworzenia CEK NATO.

Żadnych podstaw

Prucie sejfów

Przypomnijmy, że nocą z 17 na 18 grudnia 2015 roku Bartłomiej Misiewicz pojawił się w CEK NATO wraz z ekspertami od otwierania zamków i sejfów. Jak później sam informował, znalazł w nich "tajne dokumenty, które nie powinny się tam znaleźć". Stało się to podstawą do odebrania poświadczeń bezpieczeństwa szefowi Centrum Eksperckiego, czyli właśnie Krzysztofowi Duszy, oraz jego zastępcy, generałowi Piotrowi Pytlowi.

Dyplomatyczne zgrzyty

Samo Centrum Eksperckie NATO było przedsięwzięciem kontrwywiadów dziewięciu państw Sojuszu, w którym rolę liderów wiodły Polska i Słowacja. Zarządzał nim tzw. komitet sterujący, składający się z przedstawicieli tych państw. Minister Macierewicz zdecydował o odwołaniu z funkcji szefa CEK jego twórcy, czyli Krzysztofa Duszy bez informowania partnerów zagranicznych. Wywołało to oficjalne reakcje, między innymi krytyczny list przesłał ówczesny minister obrony narodowej Słowacji.

Dlaczego doszło do wejścia do CEK NATO? Tłumaczył to ówczesny wiceminister obrony narodowej, a dziś poseł PiS Bartłomiej Kownacki na antenie radia RMF.