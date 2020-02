Sąd odrzucił oskarżenie generała Krzysztofa Bondaryka

Dwa miliony

- Materiał śledztwa wykazał, że szef Agencji, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie poinformował odpowiednich instytucji o posługiwaniu się przez pracownika ABW sfałszowanym dokumentem. Co więcej, Krzysztof B. zdecydował o przyjęciu tej osoby do służby i mianowaniu na wysokie stanowisko służbowe –wyjaśniał PAP Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora Mariusza Kamińskiego po tym jak generałowi postawiono zarzut.

Prokuratura oskarża

Doniesienie Pogonowskiego najpierw trafiło do Prokuratury Regionalnej w Krakowie, która jednak odmówiła wszczęcia postępowania. Po zaskarżeniu tej decyzji sprawa trafiła do prokuratury w Ostrołęce. Prokurator, która zdecydowała o wszczęciu śledztwa awansowała do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku i w lipcu 2018 roku postawiła zarzuty Bondarykowi. Akt oskarżenia wobec niego trafił do sądu rejonowego rok później. Teraz jednak – dokładnie 8 stycznia – sąd umorzył postępowanie.