Śpiewała w schronie, teraz zaśpiewała dla widzów TVN24. "Nie rozumiałam, co to jest wojna"

- Jedna piosenka jest już wrzucona do sieci, do której tekst napisała mama Amelii, Lilia. O tym, jak piękna jest Ukraina i jak bardzo chciałyby tam wrócić, że jest najpiękniejszą krainą i ją bardzo kochają - powiedziała Grabowska.

"Bardzo tęsknię"

Nagranie, za sprawą którego o małej Amelii zrobiło się głośno na całym świecie, zostało zarejestrowane w piwnicy pod kijowską szkołą, która służyła za schron. Jak opowiadała w TVN24 dziewczynka, kiedy rozlegał się alarm lub gasły światła, nauczycielka zwoływała uczniów i sprowadzała ich pod ziemię. - Tam były kredki i karteczki i my z moim kolegą malowaliśmy. On malował bałwana, a ja piękny kwiatek - wspominała.

Dziewczynka dodała, że tęskni także za swoim kotem Kasią. - Bardzo ją kocham - wyznała. Rodzina Amelii zabrała zwierzę ze sobą do piwnicy, gdy zaczęła się wojna. - Z początku się bała, nie wiedziała, gdzie jest, co się dzieje, chciała do domu, chciała jeść - opowiadała dziewczynka.

"Ja nie rozumiałam, co to jest wojna"

Amelia zaznaczyła, że sama się nie bała. - Ja też nie rozumiałam, jaka wojna, co to jest - przyznała. - Kiedy byłam mała to myślałam, że Ukraina to jedyny kraj na świecie. Nie wiedziałam, że jest jeszcze Ameryka, Wielka Brytania, Monte Carlo - dodała.