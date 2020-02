Uciekali policjantom, rozbili się na drzewie

Dwóch mężczyzn zostało poszkodowanych po wypadku, do którego doszło tuż po północy we wtorek w okolicach Gdańska. Wcześniej gonił ich patrol policji. Mężczyźni mieli ukraść paliwo na stacji.

Ucieczka zakończona na drzewie

- Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim otrzymali o tym informację i, jadąc autem, minęli samochód pasujący do opisu. Gdy chcieli zatrzymać auto do kontroli, kierowca zaczął uciekać. Wjechali na teren powiatu gdańskiego. Kierowca audi stracił panowanie nad autem i uderzył w drzewo na terenie gminy Trąbki Wielkie – relacjonuje nam st. sierż. Karol Kościuk, oficer prasowy KPP Pruszcz Gdański. Do wypadku doszło dokładnie w Sobowidzu.