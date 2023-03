Poseł PiS Robert Telus apeluje do mediów. "Jestem ojcem, który stracił dziecko, i wiem, jaka to jest tragedia"

Poseł PiS Robert Telus zaapelował do mediów o powagę w sprawie śmierci syna posłanki Magdaleny Filiks. - Jestem ojcem, który stracił własne dziecko, i wiem, jaka to jest tragedia - zaznaczył. Jego zdaniem "skandaliczne i niedopuszczalne" jest robienie polityki na tej tragedii.

Syn posłanki Koalicji Obywatelskiej Magdaleny Filiks zmarł 17 lutego. Chłopiec miał 15 lat, popełnił samobójstwo. Nie da się jednoznacznie wyrokować co do przyczyn odebrania sobie życia, śledztwo w sprawie śmierci 15-latka prowadzi szczecińska prokuratura. Według szefa państwowej komisji do spraw pedofili Błażeja Kmieciaka rządowe media na przełomie roku doprowadziły do identyfikacji syna posłanki jako ofiary skazanego pedofila.

24 stycznia 2023 roku, trzy tygodnie przed śmiercią Mikołaja Filiksa, szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski wszczął postępowania w sprawie ukarania Radia Szczecin oraz TVP Info w związku z "emisją treści umożliwiających identyfikację ofiar pedofila, co w rażący sposób zagrażało dobru małoletnich ofiar przemocy".

Poseł Telus: wiem, jaka to jest tragedia

O sprawę pytany był poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Telus. - Jestem ojcem, który stracił własne dziecko, i wiem, jaka to jest tragedia. Wokół takiej tragedii prosiłbym media, żeby zachować się naprawdę poważnie. To jest tragedia rodziny, tragedia tego dziecka, tragedia środowiska - mówił polityk w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie w środę.

Poseł PiS Robert Telus TVN24

- Dzisiaj proszę was, media, żeby zachować się poważnie - powtórzył. - To jest ból, to jest tragedia, której ktoś, kto nie stracił dziecka, nie wyobraża sobie - zaznaczył poseł Telus.

Pytany o to, czy widział jaką narrację w sprawie śmierci nastolatka przyjęła telewizja rządowa, odparł: - Nie widziałem i nie chcę patrzeć.

- Dziś zostawmy tę sprawę, dziś skupmy się na tym, że stała się tragedia. Straciłem dziecko, wiem, co to znaczy, dlatego wyrazy współczucia całej rodzinie - dodał.

"Apeluję do wszystkich mediów, do wszystkich redaktorów"

- Ubolewam nad tym, że co niektórzy próbują politykę robić nad taką tragedią. (...) Apeluję do wszystkich mediów, do wszystkich redaktorów, żeby do tej sprawy podejść poważnie, żeby wczuć się w to, co czuje dzisiaj rodzina - apelował poseł Telus.

Dodał, że ubolewa również nad tym, że "niektórzy politycy próbują na takich tragediach robić sobie kampanię wyborczą czy robić sobie politykę". - To jest skandaliczne i to jest niedopuszczalne. Ja tego, jako ojciec, który stracił dziecko, po prostu nie rozumiem - podkreślił polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

