"Duża korona" dla kibola Cracovii. Skruszeni przestępcy obciążyli kilkunastu kolegów

To wyjątkowo rzadki przypadek, żeby w śledztwach dotyczących zorganizowanych grup przestępczych działających w środowiskach pseudokibiców prokuratorzy wnioskowali o status świadka koronnego dla bandytów, którzy postanowili pójść na współpracę z wymiarem sprawiedliwości. Zazwyczaj, gdy śledczym udaje się złamać któregoś z kiboli, otrzymuje on co najwyżej status tzw. małego świadka koronnego.

Mają małego i dużego świadka

Kibolom Cracovii, których udało się zatrzymać, prokurator postawił m.in. zarzuty kierowania międzynarodową zorganizowaną grupą przestępczą a także dokonania co najmniej 60 przemytów marihuany w ilości ponad 3,2 tony o czarnorynkowej wartości ponad 64 milionów złotych. Jak ustalił prokurator, podejrzani dokonywali przemytów z Hiszpanii do Polski, z Hiszpanii do Anglii, z Hiszpanii do Włoch, z Hiszpanii do Belgii, z Hiszpanii do Niemiec, z Niemiec do Polski.