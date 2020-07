Brat startuje przeciwko bratu. Obowiązkowe głosowanie mimo pandemii

Głosowanie rozpoczęło się o godz. 8. miejscowego czasu (godz. 2. w Polsce) i ma potrwać do godz. 20. (14. w Polsce). W związku z trwającą pandemią komisje wyborcze przeznaczyły specjalne okna czasowe wyłącznie dla wyborców po 65. roku życia. Pozostałym także zarekomendowały godziny, w których powinni zagłosować, by nie dopuścić do zatłoczenia lokali wyborczych.

Brat przeciwko bratu i kryzys za rogiem

Singapur to najzamożniejszy kraj Azji pod względem PKB na głowę mieszkańca, ale jego uzależniona od międzynarodowego handlu gospodarka już teraz bardzo ucierpiała z powodu kryzysu wywołanego pandemią. Według rządowych danych w pierwszym kwartale skurczyła się o 0,7 proc. rok do roku. Rząd zapowiedział program gospodarczej odbudowy i pakiety stymulacyjne o łącznej wartości ok. 72 mld USD, ale jak przyznał sam premier, nie uchroni to miasta-państwa przed dużym wzrostem bezrobocia.