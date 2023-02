Senat odrzucił zmiany w Kodeksie wyborczym

Kwiatkowski: to jest tryb Orient Expressu

Terminarz zmian w Kodeksie wyborczym

Senator dodał, że według ekspertów postulowany przez Trybunał Konstytucyjny zakaz zmian w prawie wyborczym na 6 miesięcy przed wyborami nie dotyczy tylko samego aktu głosowania, ale pierwszej czynności związanej z kalendarzem wyborczym. Tą czynnością jest decyzja o zarządzeniu wyborów, do której, nawet jeśli liczyć najpóźniejszy możliwy termin, jest już mniej niż pół roku, bo ustawa powinna zacząć obowiązywać najpóźniej w połowie lutego. Tym samym, dodał, został 6-miesięczny okres "ciszy legislacyjnej". - W ocenie ekspertów można więc mówić o naruszeniu normy konstytucyjnej przez wnioskodawców projektu - powiedział Kwiatkowski. - Część zmian w ustawie jest uzasadniona, warto do nich wrócić, ale trzeba do nich wrócić nie w roku wyborczym, tylko z odpowiednim wyprzedzeniem - zaznaczył Kwiatkowski. Odpowiadając na pytania senatorów ocenił, że w tej zmianie "nie chodzi o podniesienie frekwencji wyborczej jako takiej, ale o podniesienie frekwencji określonych wyborców, np. kierując się kluczem terytorialnym". Zwrócił uwagę, że w myśl noweli tworzy się więcej komisji wyborczych na wsiach, gdzie w jednym obwodzie jest po 200 wyborców, ale nie w miastach, gdzie obwodowe komisje obsługują po 3 tys. wyborców. - Widzę chęć ułatwienia nie wszystkim wyborcom, ale określonej grupie wyborców - zaznaczył. Jak zauważył, na wsiach większe poparcie ma PiS. Reprezentujący rząd przy pracach nad nowelą podsekretarz stanu w KPRM Paweł Lewandowski mówił we wtorek, że zmiany w Kodeksie wyborczym mają służyć zwiększeniu partycypacji wyborczej, a utworzenie np. Centralnego Rejestru Wyborców spowoduje, że każdy obywatel będzie się mógł w prosty sposób dopisać do spisu wyborców. - My tą ustawą powodujemy, że ludzie będą mieli bliżej do lokalów wyborczych i osoby niepełnosprawne będą mogły do tych lokalów dojechać i być odwiezione z powrotem - podkreślił. Lewandowski odniósł się też do cytowanych przez Kwiatkowskiego opinii ekspertów o niekonstytucyjności ustawy. - Prawników można znaleźć takich i zlecić im opinie, które danej stronie pasują - mówił. Czasem nawet ci sami prawnicy wydają na jakiś temat w różnym czasie sprzeczne opinie - dodał.