Na komendzie zaczęła się krztusić, zmarła w szpitalu. Prokuratorskie śledztwo po zatrzymaniu 21-latki

Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 21-letnią kobietę, która po przewiezieniu na komendę zaczęła się krztusić i upadła na podłogę. Zmarła po tym, jak w szpitalu straciła przytomność. Z jej przełyku lekarze wydobyli foliowe torebki, w których prawdopodobnie znajdowały się narkotyki.

W nocy z soboty na niedzielę (24-25 kwietnia) na jednej z ulic w Sejnach (woj. podlaskie). Policja zatrzymała do kontroli auto prowadzone przez 21-letnią mieszkankę powiatu sejneńskiego.

Podczas badania przełyku straciła przytomność i zmarła

W torebkach była prawdopodobnie marihuana i amfetamina

- Lekarze wydobyli z przełyku kobiety opakowanie po chusteczkach higienicznych, wewnątrz którego zawiniętych było kilka foliowych torebek z zapięciem strunowym. W torebkach znajdowały się prawdopodobnie narkotyki. Pewność będziemy mieli jednak dopiero po tym, jak otrzymamy wyniki badań fizyko-chemicznych. Tester wykazał wstępnie, że mogła to być marihuana i amfetamina – podkreśla prokurator.

Prokuratura chce uniknąć zarzutów o ewentualny brak bezstronności

Wszczęte w tej sprawie śledztwo jest na razie na wstępnym etapie. - Jako, że do śmierć kobiety doszło po tym, jak funkcjonariusze tutejszej komendy podjęli wobec niej czynności, wystąpimy do jednostki nadrzędnej o wyznaczenia innej prokuratury do dalszego prowadzenia sprawy. Chcemy uniknąć zarzutów dotyczących ewentualnego braku bezstronności – zaznacza Rafał Haraburda.