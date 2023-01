Kierwiński: Pokazaliśmy, że jest furtka. To mały kroczek, ten duży zrobimy, kiedy odsuniemy PiS od władzy

Zmiany w sądownictwie przyjęte w piątek w Sejmie to z całą pewnością krok w dobrym kierunku. Mały kroczek, ten duży zrobimy, kiedy odsuniemy PiS od władzy i przywrócimy w Polsce praworządność - mówił w TVN24 Marcin Kierwiński, poseł Koalicji Obywatelskiej.

Kierwiński: To mały kroczek. Ten duży zrobimy, kiedy odsuniemy PiS od władzy

- Ta ustawa to krok w dobrym kierunku. Tak oceniła to Komisja Europejska. Ale to oczywiście nie rozwiązuje problemu polskiej praworządności. Te problemy możemy rozwiązać pod jednym warunkiem - kiedy odsuniemy Ziobrę, kiedy odsuniemy PiS od władzy - mówił.