Kamiński o migrantach: właściciele 50 zbadanych telefonów mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa

Sejm zajmuje się wnioskiem prezydenta w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie o kolejne 60 dni stanu wyjątkowego, który obowiązuje w części województwa podlaskiego oraz lubelskiego. Szef MSWiA Mariusz Kamiński przekazał, że na 200 zbadanych telefonów uznano, że 50 właścicieli tych telefonów może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i naszych obywateli. Przekazał, że w jednym z nich znaleziono numer do osoby, która miała przygotowywać zamach na terenie Unii Europejskiej.

Wniosek w tej sprawie prezydenta Andrzej Duda podpisał w środę. W czwartek wieczorem zajmują się nim posłowie.

Kamiński: nie można tolerować masowego łamania prawa międzynarodowego

Szef MSWiA Mariusz Kamiński mówił, że "to z czym mamy do czynienia na polsko-białoruskiej, to jest zjawisko masowej nielegalnej migranci organizowanej przez państwo białoruskie".

Jak mówił dalej, interes polityczny Aleksandra Łukaszenki to jest "zdestabilizować sytuację w Polsce, na Litwie, czyli w tych państwach, gdzie białoruscy uchodźcy znajdują bezpieczne schronienie".

- Ludzie, którzy trafiają na naszą granicę, to osoby, które znajdują się na terenie Białorusi legalnie. Są migrantami, którzy chcą poprawić swoją sytuację życiową. Można rozumieć tę potrzebę, ale nie kosztem łamania prawa. (...) Nie można tolerować masowego łamania prawa międzynarodowego i naszych granic - podkreślił.

Kamiński: 95 procent ludzi, którzy próbują przekroczyć naszą granicę, jest zatrzymywanych na linii granicznej

Szef MSWiA powiedział, że od maja do sierpnia odnotowano 46 przelotów z Bagdadu do Mińska. - Na pokładach tych samolotów przewieziono do Mińska 10 tysięcy osób. Kaucja za tę podróż to cztery tysiące dolarów - dodał.

Kamiński poinformował, że obecnie na granicy przebywa cztery tysiące funkcjonariuszy Straży Granicznej, 2,5 tysiąca żołnierzy, kilkuset policjantów.

- 95 procent ludzi, którzy próbują przekroczyć naszą granicę, jest zatrzymywanych na linii granicznej - podkreślił.

Szef MSWiA poinformował, że zakończono pierwszy etap pogłębionego badania danych osób, które zostały zatrzymane, a nie miały przy sobie dowodów tożsamości. - Zbadano 200 telefonów, czyli 200 osób w pierwszym etapie. Na 200 telefonów uznano, że 50 właścicieli tych telefonów może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i naszych obywateli - powiedział.

Jak mówił, pierwsze zagrożenie jest związane z terroryzmem. - W jednym z telefonów znaleziono numer do osoby aresztowanej na terenie UE, która miała przygotowywac zamach na terenie Unii Europejskiej.

Mówił, że osoba, do której znaleziono numer w jednym z telefonów, jest związana z tak zwanym Państwem Islamskim i "jest to specjalista od materiałów wybuchowych".

Soloch: nie ustały przyczyny wprowadzenia stanu wyjątkowego

Treść wniosku prezydenta przedstawił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.

- Zgodnie z wnioskiem Rady Ministrów podstawowym problemem na granicy polsko-białoruskiej, stanowiącą granicę zewnętrzną Unii Europejskiej są zintensyfikowane próby nielegalnego przekraczania granicy państwowej – powiedział.

- Pragnę przekazać, że prezydent wysoko ocenia pracę Straży Granicznej, sił zbrojnych oraz policji. W imieniu prezydenta pragnę wyrazić najwyższe uznanie dla wszystkich funkcjonariuszy oraz żołnierzy pełniących służbę na terenie obowiązującego stanu wyjątkowego - dodał.

Jednocześnie wskazał, że "w ocenie prezydenta oraz Rady Ministrów nie ustały przyczyny wprowadzenia stanu wyjątkowego". - Dalsze przeciwdziałanie jego przyczynom jest możliwe wyłącznie w drodze przedłużenia jego obowiązywania. Prezydent wnosi o przesłużenie stanu wyjątkowego na dalszy okres 60 dni - przekazał.

Sipiera: dzięki stanu wyjątkowemu zmniejszyło się nakręcanie spirali emocji

W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość głos zabrał poseł Zdzisław Sipiera. Stwierdził, że dzisiaj na granicy "nie widzimy happeningów, biegów na orientację niektórych posłów opozycji". Przekonywał, że zmniejszyło się "epatowanie przekazem medialnym w celu nakręcenia spirali emocji".

- Codziennie widzimy intensyfikację działań strony białoruskiej. Celem tego jest zmniejszenie skuteczności operacyjnej naszych służb - mówił dalej.

Wskazywał, że "sytuacja jest bardzo napięta i w każdej chwili może zostać podniesiona do wyższych elementów prowokacji". - Co jest nam potrzebne? Czas, wyciszenie sporów, porozumienie polityczne, pomoc dla naszych służb - powiedział.

Sienkiewicz: świetnie wam idzie ściganie kobiet i dzieci, ale mężczyzn już nie jesteście w stanie złapać

W imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej głos poseł Bartłomiej Sienkiewicz. - Minął miesiąc stanu wyjątkowego i najlepiej sprawdzić sposób jego działania nie na wschodniej granicy, ale na zachodniej. W połowie września 460 uchodźców dotarło do Brandenburgii. Pod koniec września liczba ta wzrosła do 700 - zwracał uwagę.

- Duża część tych uchodźców to zdrowi mężczyźni. Prawda o stanie wyjątkowym, który wprowadziliście jest taka, że świetnie wam idzie ściganie kobiet i dzieci, ale mężczyzn już nie jesteście w stanie złapać - zwrócił się do przedstawicieli obozu rządowego.

- Wasze działania niszczą państwo polskie, a nie przywracają bezpieczeństwo Polakom. Dlatego będziemy głosować przeciw, kierując się odpowiedzialnością za państwo, które niszczycie. Będziemy głosować przeciw, kierując się względami bezpieczeństwa Polaków. Będziemy głosować przeciw ze względu na zwykłą ludzką przyzwoitość - powiedział poseł KO.

Gawkowski: wydłużacie stan wyjątkowy, traktując go jako zasłonę dymną dla rozkładu systemu

W imieniu klubu Lewicy mówił jego szef, Krzysztof Gawkowski. - Bezpieczeństwo polskich granic to sprawa priorytetowa i w imieniu Lewicy deklaruje wsparcie dla legalnych działań, które zapewnią bezpieczeństwo tej granicy. Ale bezpieczna granica to taka, na której nikt nie ginie - powiedział.

- Wydłużacie stan wyjątkowy, traktując go jako zasłonę dymną dla rozkładu systemu, ale opieki zdrowotnej. Chcecie przykryć kolejne raporty NIK-u, kary finansowe nałożone na Polkę. Wstydzicie się skali nepotyzmu i kolesiostwa. To są powody, dla których wprowadzacie stan wyjątkowy - zwrócił się do rządzących Gawkowski.

- Łatwiej jest kłamać i fabrykować dowody bez kamer, fleszy i mikrofonów - dodał.

Nowogórska: nikt nie ma abonamentu na bezpieczeństwo i monopolu na rację

W imieniu klubu Koalicji Polskiej posłanka Urszula Nowogórska. Na początku swojego wystąpienia podkreśliła, że "ludzkim obowiązkiem jest udzielić kobiecie pomocy, jest dać dziecku szklankę wody, kromkę chleba i buty, jeśli ich nie mają".

- Nikt nie ma abonamentu na bezpieczeństwo i monopolu na rację. Dlatego uważamy, że nie można pozwolić na działania reżimu Łukaszenki, który zagraża bezpieczeństwu Polaków - powiedziała.

Zwracała uwagę, że "wprowadzenie takiego stanu i działania podjęte w wyniku jego wprowadzenia muszą odpowiadać stanowi rzeczywistego zagrożenia i powinny zmierzać do przywrócenia państwu normalnego funkcjonowania".

- To, co dzieje się na granicy jest szkodliwe dla wizerunku Polski. Podsycanie antagonizmów międzyludzkich i kreowanie strachu będzie tragiczne w skutkach - przestrzegła.

Winnicki: rząd nie podał zadaniu uszczelnienia granicy

Głos zabrał także przedstawiciel koła Konfederacji, poseł Robert Winnicki. - Kiedy słyszę głosy, które dochodzą z lewej strony sali, kiedy słyszę, jak atakowane są służby, to myślę, że dzisiaj w Mińsku strzelają korki od szampana - mowił, nawiązując do wystąpienia między innymi posła Gawkowskiego.

Jednocześnie przyznał, że "polska granica wschodnia cieknie". - Jest szturmowana i rząd nie podał zadaniu jej uszczelnienia - dodał.

- Ta granica jest niepilnowana. Wiemy to z relacji mieszkańców województwa podlaskiego. Ludzie cały czas donoszą, że Straż Graniczna nie jest w stanie upilnować tej granicy pozbawionej naturalnych barier - mówił dalej.

Winnicki stwierdził, że "jest tylko jedna metoda, jak skutecznie powstrzymać napór na nasze granice". - To jest wybudować tam mur z prawdziwego zdarzenia - powiedział.

Gill-Piątek: nie zgadzamy się na bycie krajem, który, zasłaniając się stanem wyjątkowym, torturuje dzieci

W imieniu koła Polska 2050 głos zabrała posłanka Hanna Gill-Piątek. - Kiedy wy panowie ministrowie odgrywaliście obrzydliwą komedię, te dzieci czekały aż ktoś je ogrzeje, nakarmi i przytuli - zwróciła się do przedstawicieli rządu.

- Wobec realnego zagrożenia ze strony Białorusi, ośmieszyliście nas w Europie, poniżyliście honor służb, a teraz przychodzicie, żeby na dłużej ukryć swoją nieudolność - kontynuowała.

- Polska 2050 jest za ochroną granic, ale nie zgadzamy się na bycie krajem, który, zasłaniając się stanem wyjątkowym, torturuje dzieci. Bezpieczeństwo nie wyklucza człowieczeństwa, a wy nie potraficie się uporać ani z jednym, ani z drugim - dodała.

Wypij: rzetelna informacja nie jest zagrożeniem

W imieniu koła Porozumienia przemawiał poseł Michał Wypij. Mówił, że manewry wojskowe się zakończyły, a na naszej granicy zaczęli umierać ludzie.

Odniósł się też do braku dziennikarzy na granicy polsko-białoruskiej. Wskazywał, że "rzetelna informacja nie jest zagrożeniem, jest zagrożeniem jedynie dla tych, którzy mają nieczyste intencje". - Nikt nie ma wątpliwości, że to reżim Alaksanra Łukaszenki stoi za tą sprawą - dodał.

- Moje środowisko polityczne bez dopuszczenia opinii publicznej do rzetelnej informacji nie może zgodzić się na przedłużenie stanu wyjątkowego - przekazał.

W imieniu koła Polskie Sprawy poseł Paweł Szramka.

- Daleki jestem od porównywania Białorusi do Polski. Natomiast na Białorusi przekaz kreuje Łukaszenka, u nas przekaz dostajemy od was. Na ile obiektywny, możemy wątpić, bo nie możemy tego zweryfikować.

Stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią

Stan wyjątkowy obowiązuje od 2 września w przygranicznym pasie z Białorusią na obszarze części województw lubelskiego i podlaskiego. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta wydanego na wniosek rządu.

Na obszarze objętym stanem wyjątkowym między innymi nie mogą pracować media. Wszystkie informacje pochodzące z tego rejonu są przekazywane opinii publicznej przez czynniki oficjalne.

Autor:mjz//now

Źródło: TVN24