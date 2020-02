Sędzia Juszczyszyn: zamierzam przystąpić w środę do rozpoznania sprawy

Jutro w Sądzie Okręgowym w Olsztynie zamierzam przystąpić do rozpoznania w składzie trzech sędziów sprawy odwoławczej przydzielonej do mojego referatu - oświadczył w mediach społecznościowych sędzia Paweł Juszczyszyn. We wtorek nieuznawana przez Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna zawiesiła go w czynnościach i obniżyła mu wynagrodzenie. Olsztyński sędzia ocenił, że izba ta "nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego".