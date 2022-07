Sędzia Jakub Iwaniec, kojarzony z aferą hejterską, otrzymał nową funkcję

czytaj dalej

Prawie 4 tysiące psów rasy beagle zostanie wywiezionych z ośrodka w Wirginii, w którym hodowano zwierzęta sprzedawane następnie do laboratoriów - informuje organizacja The Humane Society of the United States (HSUS). Psy były przetrzymywane w złych warunkach, aktywiści podkreślają, że "nie miały prawdziwego życia". Teraz trafią do adopcji.