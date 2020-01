"Seamus Mallon był żywiołem"

Seamus Mallon był czołowym przedstawicielem tej partii, która doprowadziła do zawarcia 10 kwietnia 1998 roku porozumienia wielkopiątkowego (Good Friday Agreement) zmierzającego do rozwiązania konfliktu w Irlandii Północnej. Porozumienie to zostało przyjęte przez rządy Irlandii i Wielkiej Brytanii i potwierdzone przez główne partie polityczne Irlandii Północnej.