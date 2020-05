"Pan przewodniczący knebluje członków Zgromadzenia Ogólnego". Chaos od początku trzeciego dnia obrad

Trwa trzeci dzień obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, które ma wskazać kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa SN. Przewodniczący obrad Kamil Zaradkiewicz oświadczył, że wybrano członków komisji skrutacyjnej i ogłosił przejście do właściwego głosowania. Jednak część sędziów zgłosiło wątpliwości co do sposobu wyborów członków komisji, mówiąc o "arbitralnej" decyzji Zaradkiewicza w tej sprawie. - Pan przewodniczący knebluje członków Zgromadzenia Ogólnego - mówił sędzia Krzysztof Rączka.

We wtorek w Sądzie Najwyższym kontynuowane jest Zgromadzenie Ogólne sędziów tego sądu, którego celem jest wyłonienie pięciu kandydatów na nowego I prezesa SN. Jest to trzeci dzień obrad tego zgromadzenia. Dotychczas obradowało ono już w piątek i w sobotę.

Spór od początku trzeciego dnia obrad

Już od początku wtorkowych obrad podczas zgromadzenia panuje chaos. Jak relacjonowała reporterka TVN24, część sędziów złożyła wniosek o odroczenie obrad do 26 maja, tak żeby jasno ustalić reguły wyboru pierwszego prezesa. Wskazano, że "dotychczasowy przebieg posiedzenia wskazuje na istnienie podstawowych proceduralnych problemów uniemożliwiających efektywne przeprowadzenie wyborów na kandydatów na pierwszego prezesa SN".

Kamil Zaradkiewicz odrzucił ten wniosek, argumentując m.in., że "dotychczasowy przebieg posiedzenia wskazał, że udało się przezwyciężyć istniejące przeszkody proceduralne". Zapowiedział też, że nie dopuści do "dalszej obstrukcji na tej sali". Jednocześnie zarządził przerwę i poprosił wybranych członków komisji o przygotowanie kart do właściwego głosowania na kandydatów na pierwszego prezesa SN.

Obrady zostały wznowione po 11.30.

Zaradkiewicz: wyłoniono członków komisji skrutacyjnej. Część sędziów: to arbitralna decyzja pana przewodniczącego

Zaradkiewicz poinformował też o wyłonieniu członków komisji skrutacyjnej na podstawie protokołu głosowania dostarczonego mu w sobotę. Część sędziów kontestuje ten sposób wyłonienia komisji.

- W sobotę został sporządzony protokół, w którym żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości do tego, by być wybranym na członka komisji skrutacyjnej. Mimo to, pan przewodniczący oświadczył dzisiaj, jednoosobowo, nie poddając tego dyskusji, że jego zdaniem dokonano wyboru pięciu członków komisji skrutacyjnej - mówił sędzia SN Bohdan Bieniek.

- Jako Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego nie akceptujemy takiego sposobu procedowania. Wydaje się, że jeśli organy powołane do tego podjęły decyzję o ustaleniu wyników głosowania, to w tej sytuacji jego arbitralna zmiana przez pana przewodniczącego jest nieuprawniona - dodał sędzia Bieniek.

Wtorek to trzeci dzień obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego TVN24

"Pan przewodniczący knebluje członków Zgromadzenia Ogólnego"

- Uzyskaliśmy informację o zamiarze popełnienia czynu zabronionego. Funkcjonujemy jako organ konstytucyjny. Sytuacja, w której dochodzi do próby ustalenia innych wyników głosowania niż zostały ustalone zgodnie z regulaminem Sądu Najwyższego przez komisję skrutacyjną, zgodnie z artykułem 29, jest naprawdę sytuacją bardzo poważną - mówił z kolei sędzia SN Włodzimierz Wróbel.

- Pan przewodniczący knebluje członków Zgromadzenia Ogólnego - dodał inny sędzia SN Krzysztof Rączka. Odniósł się także do słów o "obstrukcji zebrania sędziów Sądu Najwyższego". - To nie jest nasza wina. To nieumiejętność prowadzenia kooperatywnego działania pana przewodniczącego, nieumiejętność prowadzenia jakiegokolwiek zespołu prowadzi do tego, że my nie możemy posunąć się naprzód - ocenił.

Sędziowie Sądu Najwyższego Bohdan Bieniek i Krzysztof Rączka o działaniach Kamila Zaradkiewicza TVN24

Trzeci dzień obrad

W zeszłym tygodniu w posiedzeniach uczestniczyli niemal wszyscy spośród 99 sędziów SN. Podczas obrad zarysował się spór między sędziami powołanymi przez Krajową Radę Sądownictwa w poprzednim składzie, a tymi powołanymi przez obecną KRS. Z jednej strony padały zarzuty o obstrukcję i celowe przedłużanie obrad, z drugiej - o arbitralne odrzucanie wniosków przez przewodniczącego obradom sędziego Zaradkiewicza oraz niedopuszczanie do głosu niektórych sędziów.

Obrady zgromadzenia nie wyszły dotychczas poza formalny wstępny etap wyboru komisji skrutacyjnej.

W piątek, wybierając członków komisji skrutacyjnej sędziowie głosowali, oddając głos za albo przeciwko kandydaturze. Zgłoszono po jednej kandydaturze z każdej z izb. Żadna nie uzyskała wymaganego poparcia. W sobotę miały obowiązywać inne zasady głosowania. Z każdej z izb wyłoniono dwóch kandydatów, a zgodnie z założeniem sędziowie mieli wybierać między nimi, nie oddając głosów negatywnych. Część sędziów zagłosowała jednak w inny sposób. Do protokołu głosowania zdanie odrębne złożyła sędzia Izby Dyscyplinarnej Małgorzata Bednarek. Jak wskazała, na 42 kartach głosujący sędziowie przy każdym nazwisku pisali słowo "nie".

Autor:mjz/pm