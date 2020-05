Wybrano osoby, które mogą być kandydatami na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego

We wtorek w Sądzie Najwyższym kontynuowane jest zgromadzenie ogólne sędziów tego sądu, którego celem jest wyłonienie pięciu kandydatów na nowego pierwszego prezesa SN. Jest to trzeci dzień obrad zgromadzenia. Dotychczas obradowało ono już w piątek i w sobotę.

Kontrowersje wokół sposobu wyboru członków komisji skrutacyjnej

Jeszcze na początku obrad przewodniczący im pełniący obowiązki pierwszego prezesa Kamil Zaradkiewicz podał pięć nazwisk sędziów ze wszystkich izb, którzy mają stworzyć komisję skrutacyjną. Jak dodał, zostały one wyłonione na podstawie protokołu sobotniego głosowania. Są to: z Izby Cywilnej - Jacek Grela, z Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Zbigniew Korzeniowski, z Izby Karnej - powołany w zeszłym tygodniu przez prezydenta Marek Motuk, z Izby Dyscyplinarnej - Adam Roch, a z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych - Mirosław Sadowski.

Zaradkiewicz: wyłoniono członków komisji skrutacyjnej. Część sędziów: to arbitralna decyzja pana przewodniczącego

Jednak na początku wtorkowych obrad część sędziów zgłosiło wątpliwości co do sposobu wyboru członków komisji skrutacyjnej.

- W sobotę został sporządzony protokół, w którym żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości do tego, by być wybranym na członka komisji skrutacyjnej. Mimo to pan przewodniczący oświadczył dzisiaj, jednoosobowo, nie poddając tego dyskusji, że jego zdaniem dokonano wyboru pięciu członków komisji skrutacyjnej - mówił sędzia SN Bohdan Bieniek.

- Jako Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego nie akceptujemy takiego sposobu procedowania. Wydaje się, że jeśli organy powołane do tego podjęły decyzję o ustaleniu wyników głosowania, to w tej sytuacji jego arbitralna zmiana przez pana przewodniczącego jest nieuprawniona - dodał sędzia Bieniek.

"Pan przewodniczący knebluje członków zgromadzenia ogólnego"

- Pan przewodniczący knebluje członków zgromadzenia ogólnego - dodał inny sędzia SN Krzysztof Rączka. Odniósł się także do słów o "obstrukcji zebrania sędziów Sądu Najwyższego". - To nie jest nasza wina. To nieumiejętność prowadzenia kooperatywnego działania pana przewodniczącego, nieumiejętność prowadzenia jakiegokolwiek zespołu prowadzi do tego, że my nie możemy posunąć się naprzód - ocenił.