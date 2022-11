Rzeszów. Wpadli po jednym z rozbojów. Mają 12 i 16 lat

czytaj dalej

Sekcja zwłok 26-latki z Oświęcimia rozpoczęła się we wtorek - przekazała prokuratura. Pięcioletnia córka ofiary wróciła już z dziadkiem z Danii, dokąd została uprowadzona, do Polski. Ojciec dziewczynki, 26-letni Norweg, jest podejrzany o porwanie dziecka i zabójstwo kobiety. W poniedziałek europejski nakaz aresztowania (ENA) trafił do duńskiego wymiaru sprawiedliwości.