Myśliwy znalazł ciało kobiety w zaroślach. Nie wiadomo, jak ani kiedy umarła

Od dwóch lat mamy poważne turbulencje w gospodarce i wszyscy traktują to bardzo poważnie - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, odnosząc się do stanu polskich finansów. Jak dodał, "najtrudniejszy będzie przyszły rok, ponieważ koszt wszystkich tarcz energetycznych za dwa lata to jest prawie 150 miliardów złotych". Gość TVN24 nie wykluczył, że "być może rząd będzie zmuszony do tego, by nie przedłużać tarczy antyinflacyjnej".