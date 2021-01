Putin zarządził masowe szczepienia

Masowe szczepienia przeciw COVID-19 w Rosji ruszą 18 stycznia - poinformowały rosyjskie media. Zlecił to prezydent Władimir Putin - podały. Jak dotąd w kraju zaszczepiło się ponad półtora miliona osób.

- Musimy przejść od dużej skali do masowych szczepień i proszę o to, abyście mieli to na uwadze - powiedział Władimir Putin w czasie środowej narady z przedstawicielami rządu.