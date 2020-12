Młodzież buntuje się przeciwko władzy, służby znalazły "nowy obiecujący obszar prac"

W ciągu ostatniego roku w różnych regionach Rosji doszło do kilku głośnych aresztowań nastolatków, którzy - zdaniem służb - planowali zorganizowanie ataków terrorystycznych na budynki szkolne lub siedziby organów ścigania. Służby specjalne chętnie informują o zapobieganiu takim atakom od 2018 roku. Wcześniej do mediów trafiło zaledwie kilka podobnych komunikatów - zwraca uwagę "Nowaja Gazieta".

Uznani za więźniów politycznych

"W 2018 roku raporty o nieletnich skazanych pod zarzutem terroryzmu zaczął przekazywać departament przy rosyjskim Sądzie Najwyższym. Wynikało z nich, że w ciągu dwóch i pół roku skazano z tego powodu 11 nastolatków (otrzymali wyroki od dwóch do dziesięciu lat więzienia). Jednocześnie służby bezpieczeństwa regularnie informowały o zapobieganiu atakom terrorystycznym z udziałem nieletnich. Ataków tych miało być co najmniej 59, pięć razy więcej niż liczba skazanych za to nastolatków" - pisze "Nowaja Gazieta". "Nie sposób dowiedzieć się, co dokładnie kryje się za raportami służb specjalnych, prawdziwa walka z terroryzmem czy chęć zdobycia dodatkowej gwiazdki" - komentuje dziennik.